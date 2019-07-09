В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту смерти пациентки столичной частной клиники во время операции. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.