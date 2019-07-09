СК возбудил дело после отравления 11 человек в ресторане Белгорода

ТАСС, 9 июля. Следователи возбудили уголовное дело по итогам проверки в ресторане "Белладжио" в Белгороде, где за два дня блюдами заведения отравились 10 человек, а также повар ресторана. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

"Возбуждено дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности") по факту отравления 10 посетителей ресторана и повара. Пострадавшие употребляли пищу как в самом ресторане, так и заказывали еду на дом", - сказала собеседница агентства, отметив, что с момента начала проверки количество пострадавших клиентов ресторана не увеличилось.

В начале июня следователи организовали проверку после появления в СМИ информации об отравлении 10 посетителей и повара ресторана "Белладжио" в Белгороде. В ходе проверки следователи провели опрос пострадавших, которые 31 мая и 1 июня употребляли в пищу блюда, приготовленные в ресторане.