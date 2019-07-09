Четыре бойца спецподразделений ФСБ проходят по делу о разбое

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Четыре бойца спецподразделений ФСБ РФ - "Альфы" и "Вымпела" - проходят по уголовному делу о разбое, утверждает президент международной ассоциации ветеранов антитеррористического подразделения "Альфа" Сергей Гончаров.

"По моим данным, по делу о разбое проходят трое бойцов Альфы" и один сотрудник "Вымпела", при этом двое арестованы, а двое сидят в под домашним арестом", - сказал он в беседе с ТАСС.

Гончаров также отметил, что по этому делу проходят еще несколько сотрудников управления "К" ФСБ РФ, которое занимается экономической безопасностью.

Гончаров также призвал не делать выводов о причастности тех или иных работников ФСБ к инкриминируемому им деянию до завершения следствия и суда. "До завершения следственных действий и судебного процесса комментировать что-либо я не хочу, и делать какие-либо выводы о причастности людей к этому делу некорректно. Могу только сказать, что подобный инцидент произошел за всю историю существования "Альфы" впервые", - отметил он.

5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Как написали во вторник в ряде СМИ, есть информация, что по делу проходят уже 15 человек. Но, как сообщили ТАСС в Московском гарнизонном военном суде, новые материалы об избрании меры пресечения по данному уголовному делу в суд не поступили.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании совместно с МВД России двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. По информации медиахолдинга РБК, правоохранительными органами были задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России. Их имена не называются. Детали уголовного дела следствием не раскрываются.