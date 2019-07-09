Неизвестные напали на сотрудников администрации Петербурга и пытались их поджечь

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Группа неизвестных напала на сотрудников комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, людей пытались душить, а также облили их бензином и угрожали поджечь во время того, как они демонтировали нелегальное уличное кафе, принадлежащее предпринимателю. Об этом сообщили ТАСС во вторник в комитете.

"Сегодня наши сотрудники в рамках мероприятий приехали для демонтажа нелегального кафе на улице Доблести. При работах по демонтажу приехали 12-15 человек, которые угрожали сотрудникам физической расправой, пытались душить их, а затем один из прибывших облил наших сотрудников бензином и пытался поджечь", - сказала представитель комитета.

По ее словам, на место инцидента сотрудники вызвали полицию, после чего нападавшие разбежались. "Мы уже подали заявление в полицию о нападении", - отметили в комитете по управлению имуществом города.

Собеседница агентства добавила, что нелегальное кафе расположено у дома номер 27 по улице Доблести, оно занимает площадь около 250 кв. м на участке, который принадлежит городу. В аренду предпринимателю участок ранее не передавался, отметили в комитете.