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В Перу произошел разлив нефти из-за атаки на трубопровод

Специалисты пока не могут установить количество разлившейся нефти

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Неизвестные повредили самый длинный в Перу нефтепровод Norperuano, из-за чего произошел разлив сырья. Об этом сообщила во вторник компания Petroperu.

"Согласно результатам проверки трубопровода, в этом секторе не было выявлено аномалий, так что вариант, что причиной произошедшего стал структурный сбой, исключен", - отметили в компании.

По ее данным, разлив нефти был выявлен в 06:38 по местному времени (14:38 мск) вблизи реки Ньева в провинции Багуа. К месту происшествия была направлена бригада специалистов, которая занимается устранением последствий.

"К настоящему моменту не удалось установить количество разлившейся нефти", - добавили в компании. При этом Petroperu отметила, что подача нефти по Norperuano была приостановлена 5 июля из-за акции протеста представителей коренных народов, которые захватили одну из станций компании.

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