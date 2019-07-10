Суд обязал компанию Vale компенсировать весь ущерб от прорыва дамбы в Бразилии

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 июля. /ТАСС/. Суд бразильского штата Минас-Жерайс во вторник обязал компанию Vale компенсировать последствия прорыва дамбы, в результате которого погибли более 200 человек. Об этом сообщается на сайте инстанции.

Согласно постановлению, компания "должна компенсировать весь ущерб, вызванный трагедией". "Суд не определил сумму, которую должна выплатить компания, поскольку, по его мнению, последствия этой трагедии нельзя измерить только научно-техническими критериями", - отмечается в сообщении.

Как считает судья, нанесенный прорывом дамбы ущерб "не ограничивается вызванными им смертями", он также "касается окружающей среды и экономической деятельности в пострадавших регионах".

Кроме того, суд отказался разморозить активы компании на 11 млрд реалов ($2,8 млрд).

25 января в муниципалитете Брумадинью (штат Минас-Жерайс) произошел прорыв принадлежащей Vale дамбы, сдерживавшей воду с отходами металлургической промышленности. Грязевые потоки затопили административные здания компании и дома жителей. В результате погибли более 240 человек, еще более 20 продолжают числиться пропавшими без вести. Руководство Vale объявило о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.