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В Улан-Удэ пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

Полиция выясняет подробности происшествия

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись утром в среду в Улан-Удэ на улице Куйбышева, один из них опрокинулся, пять человек пострадали, сообщается на сайте МВД республики Бурятия

"По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся, в Peugeot Boxer находились девять пассажиров, пятеро из которых и водитель осматриваются медиками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Hyundai County из пяти человек, находившихся в салоне, никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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