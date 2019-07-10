В Улан-Удэ пять человек пострадали при столкновении двух автобусов

УЛАН-УДЭ, 10 июля. /ТАСС/. Два автобуса столкнулись утром в среду в Улан-Удэ на улице Куйбышева, один из них опрокинулся, пять человек пострадали, сообщается на сайте МВД республики Бурятия

"По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса Hyundai County совершил столкновение с автобусом Peugeot Boxer под управлением 39-летнего гражданина. После чего последний опрокинулся, в Peugeot Boxer находились девять пассажиров, пятеро из которых и водитель осматриваются медиками", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Hyundai County из пяти человек, находившихся в салоне, никто не пострадал. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.