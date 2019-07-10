В правительстве Якутии изъяли документы по делу экс-сотрудника управления автодорог

ЯКУТСК, 10 июля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели выемку документов в Минтрансе Якутии и кабинете первого зампреда кабмина Алексея Колодезникова в рамках расследования уголовного дела бывшего сотрудника регионального управления автодорог, сообщается в среду на сайте правительства республики.

Оперативники управлений ФСБ и СК России по Якутии пришли в среду в здание министерства транспорта Якутии и в кабинет первого заместителя председателя правительства региона.

"В рамках уголовного дела, возбужденного в апреле 2019 года по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки") в отношении бывшего заместителя начальника отдела эксплуатации автодорог Управления автомобильных дорог Республики Саха (Якутия) в Усть-Майском улусе по факту получения им взятки в особо крупном размере, 10 июля Управлением ФСБ России по Республике Саха (Якутия) проведена выемка документов у первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова и в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что документы касаются событий 2013 года. "Колодезников в 2013 году занимал должность министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Якутии", - пояснили в правительстве.

По версии следствия, в 2013 году обвиняемый, будучи должностным лицом госучреждения, использовал свои полномочия и потребовал от предпринимателя, который отвечает за состояние автодороги Югоренок - Солнечный в Усть-Майском районе Якутии, передавать ему ежегодно по 1 млн рублей. Бизнесмен с 2013 по 2016 года неоднократно переводил со своего банковского счета деньги чиновнику. В общей сложности обвиняемый незаконно получил денежные средства на сумму 3 млн рублей, уточняется в сообщении.