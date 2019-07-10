Девять детей госпитализированы с отравлением из детского лагеря под Саратовом

САРАТОВ, 10 июля. /ТАСС/. Девять детей госпитализированы с пищевым отравлением из детского лагеря в Аткарском районе Саратовской области, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона в среду.

"Девять детей были госпитализированы с пищевым отравлением, инцидент произошел накануне в детском оздоровительном лагере им. Гагарина Аткарского района", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что областной прокуратурой организована проверка по данному факту. Также Роспотребнадзор по Саратовской области проводит эпидемиологическое расследование.

В пресс-службе прокуратуры региона ТАСС пояснили, что госпитализированы дети в возрасте от шести до 14 лет, причем все они из одного отряда. По словам собеседницы агентства, в настоящий момент лагерь продолжает работу. "Накануне в лагере был родительский день. Важно понять, в чем причина отравления. Сейчас специалисты берут пробы, они установят причины, а уже затем будет приниматься решение о том, есть ли необходимость в закрытии лагеря", - отметила она.