{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Большая часть Еревана осталась без электричества

Телефонная связь в городе работает со сбоями

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями. Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, причины пока не установлены, ведется работа по устранению перебоев.

"Мы интенсивно работаем, чтобы установить и устранить причины сбоев электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные СМИ, проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей.

ТАСС пока не располагает комментарием ЗАО "Электрические сети Армении".

Теги
Армения
В СК назвали причину обысков в правительстве Якутии
В ведомстве сообщили, что обыски связаны с расследованием дела о фиктивной приемке дорог в одном из районов региона
Читать полностью