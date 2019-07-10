Большая часть Еревана осталась без электричества

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Почти все кварталы Еревана с полудня среды остались без электричества, телефонная и интернет связь работают с перебоями. Как сообщили в пресс-службе МЧС страны, причины пока не установлены, ведется работа по устранению перебоев.

"Мы интенсивно работаем, чтобы установить и устранить причины сбоев электроснабжения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщают местные СМИ, проблемы с электроснабжением возникли и в ереванском метрополитене, откуда сотрудники соответствующих служб эвакуируют людей.

ТАСС пока не располагает комментарием ЗАО "Электрические сети Армении".