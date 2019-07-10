Трое из семи сотрудников ФСБ обжаловали свой арест в рамках дела о разбое

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Защита трех сотрудников ФСБ, заключенных под стражу в рамках дела о разбойных нападениях, обжаловала свой арест. Об этом ТАСС сообщили в Московском гарнизоном военном суде (МГВС).

"Зарегистрированы три жалобы в отношении Власова, Урусова и Оболенского. Дата их рассмотрения в апелляционной инстанции пока не назначена", - сказал собеседник агентства.

5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ.

2 июля в ФСБ сообщили о задержании совместно с МВД России двух военнослужащих органов ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. По информации РБК, правоохранительными органами были задержаны три сотрудника спецподразделения "Альфа", сотрудник группы спецназначения "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ. Их имена не называются. В суде ТАСС не смогли сообщить подробности дела.