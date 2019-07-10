Суд оставил под стражей предпринимателя Бойко-Великого

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Московский городской суд в среду признал законным заключение под стражу до 19 августа основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко" Василия Бойко-Великого, обвиняемого в растрате 180 млн рублей и $929 тыс. в банке "Кредит экспресс", передает корреспондент ТАСС.

"Жалобу защиты оставить без удовлетворения, постановление суда первой инстанции об избрании Бойко-Великому меры пресечения в виде заключения под стражу - без изменения", - огласила решение судья.

Обвиняемый в суде заявил, что не мог совершить данное преступление, так как не контролировал финансовую деятельность "Кредит экспресса". "Следователь и прокурор нагло врут. Я не контролировал деятельность этого банка и не мог украсть деньги еще в 2014 году, имея лишь 10% акций этого банка в своей собственности", - сказал Бойко-Великий.

Он попросил об освобождении из-под стражи под залог в 17 млн рублей, ссылаясь также на то, что вменяемое ему преступление относится к предпринимательской деятельности. "В рамках прошлого дела в отношении меня, которое длилось с 2007 по 2016 год, я провел под стражей 20 месяцев, потом был отпущен Верховным судом и никуда после этого не убежал, а дело рассыпалось", - рассказал он.

По мнению предпринимателя, новое уголовное дело направлено на доведение до банкротства его сельскохозяйственных предприятий в Рузском районе Подмосковья. "За последние 20 лет мои предприятия выплатили налоги на 10 млрд рублей, а мне вменяют хищение 17 млн рублей. Это дело направлено на банкротство моих предприятий, многие из которых являются градообразующими", - заявил Бойко-Великий.

В свою очередь представители следствия и прокуратуры возражали против его освобождения из-под стражи. "Только находясь под стражей, обвиняемый не сможет уничтожить улики или оказать давление на свидетелей", - рассказал суду представитель СК.

Дело о растрате

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал на 2 месяца Бойко-Великого, директора банка "Кредит экспресс" Аллу Кабанову и еще одну сотрудницу банка Елену Чуеву. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников - Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная - помещены под домашний арест на тот же срок. Как следует из постановления об избрании ареста обвиняемым, следствие установило не всех участников хищения.

По данным СК, с 2013 по 2018 год владелец 10% уставного капитала банка Бойко-Великий, Кабанова, Антонова, а также Новотная, Пихтин, Чуева и Ципинова похитили средства кредитной организации в размере свыше 180 млн рублей и $929 тыс. всего был выявлен 31 факт растраты средств банка "Кредит экспресс". Уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года.

Банк России отозвал лицензию у банка "Кредит экспресс" 15 марта 2018 года. По данным отчетности, на 1 марта прошлого года по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов (АСВ).