Около 14,5 тыс. человек остались без света в Красноярском крае из-за сильного ветра

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Сильный ветер оставил 14,5 тыс. жителей города Лесосибирска (Красноярский край) без электроснабжения. Об этом в среду ТАСС сообщил мэр Андрей Хохряков.

"Ситуация достаточно серьезная. Примерно 14,5 тыс. человек без света, сейчас сформировано пять групп энергетиков", - сказал глава города.

Он добавил, что в район отключения не попали социальные объекты. "Там промзона и соцобъектов там нет", - отметил Хохряков.

По его словам, остановлена работа котельной и двух канализационных насосных станций, но канализация пока работает. "Если быстро не удастся восстановить [электроснабжение], то придется подтаскивать дизельные генераторы, чтобы заработала котельная и канализационные насосные станции", - подчеркнул мэр.

Расчистка дорог от упавших деревьев уже завершена, сообщил Хохряков.

По сообщениям в социальных сетях, на дачных участках и огородах у местных жителей ветер повредил теплицы, в северном микрорайоне города упал башенный кран, в некоторых местах деревья вырывало с корнем. Упавшие деревья повредили не только линии электропередачи, но и припаркованные автомобили.