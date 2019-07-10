После урагана в Перми три человека попали в больницу

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Сильные порывы ветра, достигавшие 20 м/с, вырвали деревья с корнем и привели к обрыву линий электропередачи днем в среду в Перми. В результате три человека обратились в больницу.

"При падении конструкции на фестивальном городке на Эспланаде пострадали две женщины, они госпитализированы. Также в результате урагана пострадала 40-летняя женщина, госпитализирована в железнодорожную больницу", - сказали ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, во время сильного ветра деревья вырывало с корнем, в том числе около здания краевой администрации. Также несколько деревьев упали на улице Монастырской, в сквере Уральских добровольцев, они повредили припаркованные автомобили. На одной из центральных улиц города - улице Ленина - произошел обрыв линий электропередачи.

Последствия стихии устраняются, сейчас в городе солнечная погода, легкий ветер.

По информации ГУ МЧС по региону, в Пермском крае 11 июля ожидаются грозы с возможными порывами ветра до 20 м/с.