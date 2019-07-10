В центре Петербурга прорвало трубу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Водяной фонтан образовался на проезжей части при прорыве трубы на улице Восстания в Центральном районе Санкт-Петербурга. Как сообщили ТАСС в пресс-службе "Теплосети Санкт-Петербурга" в среду, инцидент произошел при испытаниях теплосетей.

"Около 16:00 мск сотрудниками АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" при проведении гидравлических испытаний было обнаружено вытекание воды по адресу улица Восстания, 17", - сказал представитель компании. Он добавил, что аварийная бригада уже на месте, сотрудники компании приняли все необходимые меры безопасности.

Очевидцы на месте ЧП опубликовали в социальных сетях видео, как из-под земли бьет фонтан воды, люди также сообщают о повреждении автомобилей. В компании отметили, что вода не горячая и не представляет большой опасности. "Температура воды - 35-40 градусов, ответственность компании застрахована, реальный ущерб будет возмещен", - отметили в "Теплосети Санкт-Петербурга".

По данным "Теплосети Санкт-Петербурга", в среду гидравлические испытания на сетях горячего водоснабжения проводятся в Центральном районе города и затрагивают несколько десятков улиц. Испытания нужны для выявления дефектов на трубопроводах и их ремонта до начала отопительного сезона.