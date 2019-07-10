Суд зарегистрировал новое дело о взятках бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал новое уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, которого обвиняют в получении двух взяток и мошенничестве при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу. Об этом в среду сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Вместе с Оганесяном фигурантами дела стали еще восемь человек, в числе которых бывший замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александр Янчик.

"Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Марата Оганесяна, Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов", - говорится в сообщении.

Уголовное дело, как ранее сообщал ТАСС адвокат Оганесяна Дмитрий Попов, занимает 104 тома. К производству оно пока не принято. Оганесяну предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Остальным фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере, а также в обещании посредничества.

В прошлом году дело бывшего вице-губернатора было направлено в Смольнинский районный суд Петербурга, который постановил вернуть материалы в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. На тот момент Оганесян признавался, что присвоил не менее 28 млн рублей из выделенных средств на поставку табло при строительстве стадиона к чемпионату мира по футболу, но выступал категорически против возврата дела в прокуратуру. Решение Смольнинского райсуда было им обжаловано, однако горсуд Петербурга оставил его в силе и дело вернулось в надзорный орган, а позже - к следователям, которые в рамках доследования предъявили Оганесяну обвинение в новой редакции, добавив к хищениям получение взятки. Тогда бывший вице-губернатор заявил, что не признает вину.

Об уголовном деле

Оганесян занимал пост вице-губернатора Петербурга по строительству с 2013 по 2015 год и курировал строительство стадиона "Санкт-Петербург" на Крестовском острове.

По версии следствия, он вместе с бывшим замглавы комитета по строительству Санкт-Петербурга Александром Янчиком создал организованную преступную группу, получил от руководителя компании "Театрально - декорационные мастерские" (ТДМ) взятку более чем в 22 млн рублей, которая была выплачена за содействие в заключении контракта на поставку табло для стадиона. Кроме того, еще 50 млн рублей аванса были направлены на счета ТДМ. Следствие также считает, что Оганесян участвовал в хищении аванса, его действия были квалифицированы по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Еще одну взятку, по версии следствия, бывший чиновник получил от руководства компании "Стройэлектромонтаж-5" Василия Сливкина (через его сына Кирилла Сливкина) за помощь при заключении контрактов на художественную подсветку стадиона.