В Ленинградской области перевернулась машина с 15-летним подростком за рулем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Четыре подростка пострадали в результате ДТП в Ленинградской области, где перевернулся автомобиль под управлением 15-летнего водителя. Об этом сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Несовершеннолетний <...> не справился с управлением <...>. В результате ДТП четверо несовершеннолетних пассажиров получили телесные повреждения", - сказал начальник отдела ГИБДД по Киришскому району Валерий Рысьев.

Он уточнил, что инцидент произошел в районе населенного пункта Посадников Остров.

Двое подростков госпитализированы, еще двоим оказали помощь на месте происшествия.