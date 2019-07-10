СМИ: в Уругвае задержаны двое россиян по подозрению в помощи сбежавшему мафиози

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники уругвайской полиции и Интерпола задержали двух граждан РФ по подозрению в оказанию помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито, сбежавшему из тюрьмы. Об этом сообщил в среду портал Subrayado.

По его данным, правоохранительные органы провели обыск в ресторане в столице Уругвае в рамках операции по поиску беглеца. Двое владельцев заведения, один из которых является гражданином РФ, были задержаны. Под стражу также взята одна сотрудница ресторана, которая тоже является россиянкой.

В посольстве ТАСС сообщили, что "знают о ситуации". "Сейчас выясняем подробности", - сказал собеседник агентства.

Морабито, который является одним из боссов калабрийской мафии "Ндрангета", сбежал из уругвайской тюрьмы в конце июня. Вместе с ним пенитенциарное учреждение покинули еще трое преступников. По данным МВД Уругвая, они смогли сбежать через крышу, с которой затем пробрались в квартиру в соседнем здании.

Морабито в ближайшие месяцы должен был быть экстрадирован в Италию по запросу властей европейской страны. Его обвиняют в торговле наркотиками.

Морабито был задержан в Уругвае в сентябре 2017 года. На родине он входил в список самых разыскиваемых преступников.