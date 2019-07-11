Жители многоквартирного дома на Камчатке эвакуированы из-за смещения свай от жары

ТАСС, 11 июля. Более 50 жителей многоквартирного дома в селе Аянка Пенжинского района Камчатки эвакуированы из-за смещения свай в здании, предположительно, в результате оттаивания верхнего слоя грунта. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

"Предположительно, у дома начали смещаться сваи - из-за аномальной жары, которая стоит в Аянке больше месяца, стал таять верхний слой грунта (Пенжинский район находится в зоне вечной мерзлоты). Жители дома (всего 51 человек, из которых 20 детей) в настоящее время разместились у родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин поручил местным властям обеспечить жителей дома всем необходимым.

"Что касается самого здания, то нужно как можно быстрее провести обследование, установить точную причину и получить заключение специалистов: возможно ли дом отремонтировать или единственным выходом станет строительство нового здания. Как только я получу результаты экспертизы и предложения от главы района, совместно с профильными министерствами мы примем решение о дальнейших действиях", - приводит пресс-служба слова Илюхина.

По данным властей, накануне в Аянке температура воздуха на солнце превышала 50 градусов тепла, а в течение месяца в дневное время столбик термометра не опускался ниже 20 градусов тепла. Деревянный двухэтажный дом 1970-х годов постройки стоит на сваях, которые уходят в вечную мерзлоту.

Село Аянка насчитывает около 270 жителей и находится на севере Камчатки.