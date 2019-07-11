В хабаровском психоневрологическом диспансере 135 человек заразились кишечной инфекцией

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом диспансере в Эльбане Хабаровского края, заразились 135 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном Минздраве.

"На ночь было 135 заболевших, министр полетел на место", - сказал представитель министерства.

В учреждении в свою очередь сообщили, что госпитализированы 19 человек.

"Госпитализировано 19 человек в больницу Амурска, остальные получают лечение на месте", - сказал представитель интерната.

Он не уточнил, в каком состоянии находятся заболевшие.

В интернате содержатся 456 человек.

По данным Минздрава Хабаровского края, сотрудники интерната обратились за помощью врачей несвоевременно, что повлекло за собой ухудшение состояния пациентов. Сейчас в учреждении развернут инфекционный стационар.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, при обследовании пищеблока диспансера "были выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: нарушение требований к обработке яиц, нарушение условий хранения готовой продукции, отсутствие технологических карт на большинство блюд, требующий замены кухонный инвентарь и другое". Минздраву и Министерству социальной защиты населения Хабаровского края, а также руководству интерната были выданы предписания о дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятиях.

На этой неделе уже два случая массового заражения кишечными инфекциями были зафиксированы в соседнем Приморье. В летнем лагере "Юный рыбак" в Лазовском районе гастроэнтерит подтвердился у 20 детей и одного взрослого из 67 обратившихся. Еще семь детей заболели в детском саду "Елочка" в Арсеньеве.

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