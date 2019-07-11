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СМИ: в Пакистане девять человек погибли при столкновении пассажирского и товарного поездов

Перевозящий людей состав следовал не по своему пути

ТАСС, 11 июля. По меньшей мере девять человек погибли, еще 67 получили ранения в результате столкновения пассажирского и товарного поездов в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом в четверг сообщил телеканал Geo.tv со ссылкой на местные власти.

По их информации, пассажирский поезд на полном ходу врезался в стоящий товарный поезд в городе Рахимъяр-Хан. Отмечается, что перевозящий людей состав следовал не по своему пути. Информация о состоянии здоровья пострадавших, среди которых 11 детей, не приводится, они транспортируются в близлежащие больницы.

Другие детали происшествия не уточняются.

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