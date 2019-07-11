Рязанский облсуд оставил в силе отказ в УДО организатору убийства Политковской

ТАСС, 11 июля. Рязанский областной суд в четверг признал законным отказ в условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта дела об убийстве журналистки "Новой газеты" Анны Политковской Дмитрия Павлюченкова, осужденного на 11 лет. Об этом ТАСС сообщили в облсуде.

"Рязанским облсудом постановление Московского районного суда, которым было отказано в УДО Павлюченкову, оставлено без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения. Решение вступило в законную силу", - сказали в суде.

8 мая Московский районный суд Рязани отклонил прошение об УДО Дмитрия Павлюченкова, в декабре 2012 года приговоренного к 11 годам лишения свободы.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была застрелена в подъезде своего дома в Москве 7 октября 2006 года. Как установил суд, в июле 2006 года уроженец Чечни Лом-Али Гайтукаев получил заказ на убийство журналистки и создал для этого преступную группу. В нее он привлек начальника отделения 4-го отдела оперативно-поискового управления ГУВД Москвы подполковника Дмитрия Павлюченкова, братьев Рустама, Джабраила и Ибрагима Махмудовых и освободившегося из мест лишения свободы в сентябре 2006 года бывшего сотрудника РУБОП ГУВД Москвы Сергея Хаджикурбанова.

Согласно материалам суда, Павлюченков поручил своим подчиненным наблюдать за журналисткой, чтобы выяснить маршруты и время ее ежедневных передвижений по городу. Полученная Павлюченковым информация и орудие убийства были переданы непосредственному исполнителю Рустаму Махмудову и его пособникам.