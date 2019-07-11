В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

"Оперативники проводят обыски в администрации Колинского района. Возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), - сказал источник.

В управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили участие сотрудников ведомства в оперативных мероприятиях. "Да, информацию [об обысках] подтверждаем", - сказали в пресс-службе УФСБ, отказавшись от дальнейших комментариев.

Колпинский район расположен к юго-западу от центра Петербурга, главой администрации района является Анатолий Повелий.

Административным центром района является город Колпино, в нем же находится районная администрация на бульваре Победы. Население района превышает 190 тыс. человек.