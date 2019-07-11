Следователи и криминалисты выехали на место пожара на ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Группа следователей и криминалистов выехала на место пожара на газовой станции и газопроводе на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Следственная группа в составе криминалистов, следователей первого и второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, а также следователи территориального одела выехали на место пожара, произошедшего на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах, - сообщила Врадий. - По данному факту организовано проведение доследственной проверки".

По ее словам, информация о пострадавших уточняется. Ранее в Центре медицины катастроф сообщили ТАСС, что в результате пожара пострадали 11 человек, им оказана помощь, госпитализация никому не понадобилась. У всех ожоги первой и второй степеней.

На территории ТЭЦ загорелись газопровод, технические помещения и хозяйственное здание на площади 800 кв. м. Факельное горение уже ликвидировано. В тушении пожара задействованы два вертолета и два пожарных поезда. Всего борьбу с огнем ведут 157 человек.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.