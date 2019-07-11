Главу театра кукол Петербурга перевели под домашний арест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи переквалифицировали уголовное дело, расследуемое в отношении директора Большого театра кукол Александра Калинина, со статьи о получении взятки на статью о мошенничестве. Гордсуд Петербурга отменил решение о его заключении в СИЗО и перевел Калинина под домашний арест, сообщила в четверг объединенная пресс-служба судов города.

"Санкт-Петербургский городской суд отменил постановление Дзержинского районного суда города Санкт-Петербурга о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Калинина. Калинину избран домашний арест сроком по 17 июля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Калинина обвиняют в совершении преступления по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество", хотя ранее ему инкриминировали часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки". Теперь Калинину грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф, по прежней статье он мог быть осужден на 15 лет колонии. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах города, сама суть обвинения, которое предъявлено Калинину, не изменилась.

Как сообщалось ранее, в апреле в Большом театре кукол прошли обыски, после чего Калинин был задержан. Из материалов дела следует, что он вступил в сговор с директором коммерческой фирмы "Петербургское созвездие" Ольгой Силаевой и заключил в конце 2018 года договор на поставку реквизита и декораций для представлений на 2,19 млн рублей. Затем Силаева передала Калинину обратно из уплаченных денег 1,2 млн рублей в качестве взятки. Силаева, как ранее сообщал ТАСС, была также отправлена под домашний арест.