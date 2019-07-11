Пожар в административном здании рядом с ТЭЦ в Мытищах локализован

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали пожар в административном здании, возникший из-за возгорания на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"На данный момент возгорание локализовано", - сказал собеседник агентства. Пожар охватил кровлю на площади более 1 тыс. кв. м.

В четверг утром в деревне Челобитьево Мытищинского городского округа возле ТЭЦ "Северная" загорелся газопровод, огонь перекинулся на трансформатор на территории станции, охватив в общей сложности площадь в 800 кв. м. Кроме того, пожар перешел на одно административное здание и склад.

Замглавы МЧС Илья Денисов сообщил, что пожар на газопроводе ликвидирован, ведется тушение возгорания трансформатора и отдельных очагов горения. На месте ЧП работают 157 человек. По последним данным медиков и МЧС, при пожаре погиб один человек, еще 13 пострадали.