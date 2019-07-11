Источник назвал возможную причину пожара на газопроводе в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на газопроводе в Мытищах, по одной из версий, стала изношенность трубы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас изучаются причины аварии. Рассматривается версия о том, что причиной пожара стала изношенность трубы, которая привела к коррозии и разгерметизации газопровода. Произошел выброс газа и пожар", - сказал источник.