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Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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Источник назвал возможную причину пожара на газопроводе в Мытищах

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что к ЧП могла привести изношенность трубы
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на газопроводе в Мытищах, по одной из версий, стала изношенность трубы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Сейчас изучаются причины аварии. Рассматривается версия о том, что причиной пожара стала изношенность трубы, которая привела к коррозии и разгерметизации газопровода. Произошел выброс газа и пожар", - сказал источник.

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Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пожар возник на газопроводе высокого давления вне территории ТЭЦ "Северная", из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. "Пожарные ликвидировали горение на станции высокого давления, в административном и производственно-административном здании. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. метров", - пояснил собеседник агентства.

В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован.

Как сообщил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов, в результате прорыва газопровода возникло факельное горение высотой 40 м.

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РоссияПожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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