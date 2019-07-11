Источник назвал возможную причину пожара на газопроводе в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной пожара на газопроводе в Мытищах, по одной из версий, стала изношенность трубы. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"Сейчас изучаются причины аварии. Рассматривается версия о том, что причиной пожара стала изношенность трубы, которая привела к коррозии и разгерметизации газопровода. Произошел выброс газа и пожар", - сказал источник.
Как сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Московской области, пожар возник на газопроводе высокого давления вне территории ТЭЦ "Северная", из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. "Пожарные ликвидировали горение на станции высокого давления, в административном и производственно-административном здании. Общая площадь пожара составила 1,4 тыс. кв. метров", - пояснил собеседник агентства.
В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован.
Как сообщил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов, в результате прорыва газопровода возникло факельное горение высотой 40 м.