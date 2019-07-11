Таможенников из Домодедово обвиняют в получении взяток от провозивших валюту пассажиров

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники Домодедовской таможни обвиняются в получении шести взяток в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от пассажиров, провозивших незадекларированную валюту и драгоценности. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России предъявлено обвинение 10 должностным лицам Домодедовской таможни ФТС России. Им инкриминируется совершение шести преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), - сообщила Петренко. - Обвиняемые с ноября 2018 по март 2019 года получали взятки в размере от $1 тыс. до $3 тыс. от лиц, уличенных в нарушении установленных правил декларирования валюты и иных предметов".