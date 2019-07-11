На Северном Кавказе выявлены сотни фактов хищения газа по итогам первого полугодия

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Структура "Газпрома" - "Газпром межрегионгаз метрология" - в I полугодии выявила 780 фактов хищения почти 40 млн кубометров газа в республиках Северного Кавказа. Об этом говорится в сообщении "Газпром межрегионгаз".

"Наиболее частые нарушения связаны с несанкционированным подключением к газовым сетям и вмешательством в работу приборов учета газа. В ходе проверок обнаружено 780 фактов незаконного (бездоговорного) отбора газа. Расчетный объем ущерба составил 38,2 млн куб. м. Также выявлено 4100 нарушений, влияющих на учет газа, по которым объем, предъявленный к доначислению, составил 49,9 млн куб. м", - говорится в сообщении.

Всего специалисты "Газпром межрегионгаз метрология" в ходе совместных мероприятий с региональными газовыми компаниями группы "Газпром межрегионгаз" в республиках Северо-Кавказского федерального округа в первом полугодии проверили более 37,4 тыс. промышленных и коммунально-бытовых потребителей природного газа региона.

"Чаще всего незаконные подключения выявляются в республиках Ингушетия и Дагестан, а факты вмешательства в приборы учета - в Республике Северная Осетия - Алания и в Кабардино-Балкарской Республике", - отмечается в сообщении.

По итогам проверки в правоохранительные органы было инициировано 92 исковых производства на общую сумму 29,8 млн рублей, возбуждено 6 уголовных дел (пять по статье "кража из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода" и одно - по статье "Безучетное газопотребление").

"Газпром межрегионгаз метрология" входит в группу компаний "Газпром межрегионгаз". Компания разрабатывает и реализует проекты и мероприятия, направленные на снижение потерь природного газа при транспортировке и реализации потребителям на территории РФ. "Газпром межрегионгаз метрология" продолжит проверки потребителей природного газа на Северном Кавказе.