NYT: певца Ар Келли вновь задержали в США по новому обвинению в насилии

ТАСС, 12 июля. Певец Ар Келли в четверг вновь задержан в Чикаго (штат Иллинойс) по новому обвинению в нескольких эпизодах сексуального насилия. Об этом сообщила газета The New York Times.

По ее данным, помимо сексуального насилия с отягчающими обстоятельствами, новые обвинения касаются детской порнографии (о каких именно действиях в данном случае идет речь, не сообщается). "Заключение включает в себя обвинение в детской порнографии, вовлечении несовершеннолетнего и препятствовании правосудию", - заявил помощник прокурора Джозеф Фитцпатрик.

Всего новое обвинительное заключение включает в себя 13 пунктов.

В конце февраля прокуратура округа Кук предъявила Келли обвинения в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти пунктам. После того, как органы правопорядка получили ордер на его арест, он добровольно явился в полицейский участок в Чикаго (штат Иллинойс). Позднее его отпустили под залог. При этом у Келли был изъят паспорт, ему запрещено покидать территорию штата Иллинойс без особого разрешения суда.

Уроженец Чикаго (штат Иллинойс) Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них принесла певцу три премии "Грэмми". В 2000-х годах Келли записывался и выступал с такими известными рэперами, как Джей-Зи, Шон Комбс и Ноториус Биг. Он стал первым музыкантом, который играл в баскетбол в профессиональной лиге на момент подписания контракта со звукозаписывающей студией.