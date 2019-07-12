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Источник: экс-глава Уссурийска возместил ущерб по прекращенному год назад делу

Сергей Рудица выплатил в пользу городской администрации 30 млн рублей, отмечает собеседник ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 12 июля. /ТАСС/. Бывший глава Уссурийского городского округа в Приморье Сергей Рудица выплатил в пользу городской администрации 30 млн рублей материального ущерба после прекращения против него уголовного дела о халатности в связи с истечением срока давности. Об этом сообщил ТАСС источник в администрации Уссурийска.

Ранее он был признан судом виновным в халатности при заключении контрактов на работы по изготовлению паровых турбогенераторных установок для модернизации котельной. Как установил суд, Рудица дважды подписал акты о работах, которые фактически не были выполнены, и дал указание перечислить подрядчику 8 млн рублей.

В августе 2014 года Рудица подал в отставку по состоянию здоровья. В июне 2018 года суд прекратил него дело о халатности в связи с истечением срока давности.

"Администрация Уссурийска четыре года провела в судах по делу бывшего мэра Рудицы, и вот наконец история завершилась. Он выплатил в бюджет города все, что должен был", - сказал собеседник агентства.

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