В Якутске трое детей пострадали в ДТП

ТАСС, 12 июля. Трое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза в пятницу в Якутске, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери: трех, семи и восьми лет", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что водители двух транспортных средств были трезвы. Как установила следственно-оперативная группа, большегруз выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем, где находились дети.