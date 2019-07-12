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В Якутске трое детей пострадали в ДТП

Они доставлены в больницу

ТАСС, 12 июля. Трое детей и один взрослый пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и большегруза в пятницу в Якутске, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ГИБДД.

"В результате ДТП в больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки и три его дочери: трех, семи и восьми лет", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что водители двух транспортных средств были трезвы. Как установила следственно-оперативная группа, большегруз выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем, где находились дети.

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