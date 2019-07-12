AFP: при ДТП во время манифестаций футбольных болельщиков во Франции погибла женщина

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Болельщик алжирской футбольной сборной во время беспорядков, произошедших ночью в городе Монпелье на юге Франции, сбил на машине француженку. Об этом сообщило в пятницу сообщило Agence France-Presse (AFP).

По данным агентства, женщина погибла на месте, тяжело пострадали также ее 17-летняя дочь и маленький ребенок. У девушки - переломы рук, ребенок доставлен в госпиталь в крайне тяжелом состоянии с множественными увечьями. Виновник ДТП задержан полицией и помещен под стражу.

Вечером в четверг после победы над командой Кот-д'Ивуара сборная Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций. Празднование победы футбольной сборной Алжира вылилось в Париже и ряде других городов Франции в массовые беспорядки. Всего в ходе беспорядков ранены два десятка полицейских. По данным главы МВД Франции Кристофа Кастанера, задержаны 43 человека.