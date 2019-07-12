Один человек погиб и трое пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Полиция проводит проверку в связи ДТП в Белогорском районе Крыма, где при столкновении грузового автомобиля Hyundai с микроавтобусом Ford Transit один человек погиб и трое получили травмы, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе МВД по Республике Крым.

"Водитель грузового автомобиля Hyundai, груженного сельхозпродукцией, двигаясь по автодороге "Таврида" со стороны Феодосии в направлении Симферополя, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Ford Transit. Один пассажир микроавтобуса погиб, еще трое - водитель грузовика и два человека в микоавтобусе - получили травмы различной степени тяжести", - сказали в пресс-службе.

Авария произошла на 168-м км трассы "Таврида" в 06:24 мск. По предварительной информации, водитель грузовика заснул за рулем, уточнили в полиции.