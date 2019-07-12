Припаркованный автомобиль провалился в яму в Саратове, образовавшуюся из-за прорыва трубы

САРАТОВ, 12 июля. /ТАСС/. Автомобиль провалился в яму в центре Саратова, которая образовалась из-за прорыва трубы, сообщила пресс-служба городской администрации в пятницу. Из-за аварии временно было отключено водоснабжение нескольких жилых домов.

"В ночь с 11 на 12 июля в Волжском районе в районе пересечения улицы Валовая и Песковского переулка произошел порыв на подземных коммуникациях ООО "Концессии водоснабжения - Саратов". Поток воды промыл тротуар и часть зеленой зоны к жилому дому № 12 по улице Валовая. В образовавшийся провал попал легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Как видно по фотографиям, размещенным в социальных сетях, вода размыла грунт под асфальтом, легковушка Lada провалилась в яму двумя колесами. Очевидец сообщил ТАСС, что глубина ямы достигает около 2 м. В момент ЧП автомобиль был припаркован у обочины.

По данным администрации города, на месте находятся представители ресурсоснабжающей компании, администрации района и Госавтоинспекции Саратова, работает эвакуатор. Владелец подземных коммуникаций должен будет провести ремонт участка.

В пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения - Саратов" ТАСС сообщили, что из-за аварии ночью было отключено водоснабжение в нескольких многоэтажках. В настоящий момент течь устранена, водоснабжение восстановили.