Найдены тела утонувших при опрокидывании автомобиля в реку в Туве

ТАСС, 12 июля. Спасатели нашли тела всех десяти человек, утонувших в автомобиле, который упал в реку Шуй в Туве. Об этом ТАСС сообщила родственница погибших, бывший заместитель председателя администрации Бай-Тайгинского района республики Нелли Идам.

"Это мои родственники - муж с женой. С женой была ее родная сестра и их мама. Трое детей в одной семье, трое - в другой. <...> Они возвращались с чабанской стоянки. Все тела найдены, только уточняют имена детей", - сказала Идам, добавив, что больше на месте происшествия никого не ищут.

Как сообщалось ранее, в пятницу автомобиль УАЗ пересекал вброд реку Шуй в Бай-Тайгинском районе и опрокинулся в воду. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц").

Глава Тувы Шолбан Кара-Оол поручил органам власти региона и спасателям проверить безопасность водной переправы в Бай-Тайгинском районе и установить обстоятельства происшествия на реке Шуй.