Глава СК поручил проверить данные о попытке незаконно вселиться к пенсионеру в Москве

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные телесюжета о том, что несколько граждан пытаются незаконно вселиться в квартиру к пенсионеру в Москве. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Сегодня в эфире одного из федеральных каналов был показан сюжет, в котором рассказывалось о том, что в квартиру пожилого мужчины на Дмитровском шоссе в Москве, живущего вместе с дочкой и внучкой, насильственно пытаются заселиться некие граждане, якобы выкупившие долю в этой квартире", - сказала представитель СК.

В сюжете указывается, что решения суда по вселению в квартиру не принято, действия граждан незаконны, а пенсионеру и его семье поступают угрозы, у него вымогают "баснословные деньги" за выкуп доли в квартире. "Председатель Следственного комитета поручил руководству ГСУ СК России по Москве незамедлительно организовать проверку по факту нарушения прав семьи, дать всестороннюю правовую оценку возможным мошенническим действиям и принять по результатам комплекса необходимых проверочных мероприятий обоснованное процессуальное решение", - сообщила Петренко.