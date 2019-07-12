Глава Тувы: водитель опрокинувшейся на переправе машины игнорировал безопасный маршрут

Как сообщалось, несколько человек на УАЗе попытались преодолеть реку Шуй у села Тээли в Бай-Тайгинском районе, однако автомобиль опрокинулся. На месте происшествия обнаружены девять погибших, среди которых несколько несовершеннолетних. Один человек пропал без вести. По данным ГИБДД РФ, переправа осуществлялась в необорудованном месте.

ТАСС, 12 июля. Мост через реку Шуй в Туве находится в трех километрах от места, где на несанкционированной переправе утонул УАЗ, в результате чего погибли девять человек. Но водитель проигнорировал безопасный маршрут, написал в пятницу на своей странице "ВКонтакте" глава региона Шолбан Кара-оол.

"Как больно и жалко, что водитель не доехал до моста, который находился от места ДТП всего в трех километрах. По нему можно было переправиться на противоположный берег", - написал Кара-оол, добавив, что поиски женщины продолжаются.

По его данным, всего в машине находились 14 человек, с собой они везли четырех живых баранов.

"Двое пассажиров были высажены из салона перед въездом в реку. Когда машина начала тонуть, еще двоим удалось выплыть. Как выяснилось, один из ехавших в машине готовился к свадьбе и ехал с чабанской стоянки", - написал Кара-оол.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Глава Тувы Шолбан Кара-оол, направляя к месту происшествия вертолет со специалистами и должностными лицами, поставил задачу выяснить все обстоятельства происшествия, установить точную причину аварии.