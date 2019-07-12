Присяжные признали виновными членов банды, совершавших убийства в двух регионах России

12 июля. /ТАСС/. Коллегия присяжных Московского окружного военного суда признала семь членов банды виновными в шести заказных убийствах и других преступлениях, совершенных в Калужской, Смоленской и Брянской областях. Об этом рассказала ТАСС старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Калужской области Лидия Мошкова.

"Коллегия присяжных заседателей Московского окружного военного суда признала семь членов банды виновными по всем предъявленным им обвинениям, в том числе шести заказным убийствам в Брянской и Смоленской областях. Вердикт постановлен единодушно, фигурантам грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Еще преступления они совершали на территориях трех субъектов - Смоленской, Калужской и Брянской областей", - сказала Мошкова.

По ее данным, присяжные признали достаточными доказательства, собранные следователями, для оглашения обвинительного вердикта Игорю Галанцеву, Сергею Новгородову, Игорю Семенову, Андрею Гурову, Олегу Терешину, Геннадию Баронову, Петру Турлаеву. Их признали виновными по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества или участие в нем"), ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"), ст. 105 УК РФ ("Убийство"), ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов"), ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство").

По данным следствия, банда была создана в начале 2000 годов, одним из ее организаторов выступил Игорь Галанцев. С 2003 года по 2007 год ее члены совершили шесть заказных убийств, борясь за власть в преступном мире и скрывая следы других преступлений. В 2003 году при неудачной попытке задержания в Калуге Петр Турлаев тяжело ранил одного полицейского и пытался застрелить другого.

Как пояснила Мошкова, на 22 июля назначено судебное заседание, где представитель прокуратуры затребует членам банды наказание с учетом вердикта присяжных.