В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека

ТАСС, 13 июля. Два человека погибли и девять получили травмы при столкновении легкового автомобиля с пассажирским микроавтобусом в Карелии, сообщается на сайте республиканского МВД.

"На 168-м км автодороги А-121 "Сортавала" произошло столкновение пассажирского микроавтобуса Renault Trafic и легкового автомобиля Kia Optima. <...> Водитель Kia, 30-летний житель Санкт-Петербурга, и его пассажир погибли на месте. Водитель автомобиля "Рено", житель Питкярантского района, и восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. В числе пострадавших - двое несовершеннолетних пяти и 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, водитель Renault Trafic, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречным транспортом. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства ДТП.

На сайте регионального ГУ МЧС отмечается, что авария произошла в пятницу вечером. Пожарно-спасательное подразделение Лахденпохского района Карелии привлекалось для ликвидации происшествия.