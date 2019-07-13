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Падение автомобиля в реку в Туве

Спасатели продолжают поиски пассажира утонувшей машины, которого унесло рекой в Туве

Тела остальных погибших были доставлены в Ак-Довурак, где следователи приступили к их осмотру

ТАСС, 13 июля. Спасатели продолжают поиски пассажира автомобиля УАЗ, упавшего в реку Шуй у села Тээли в Бай-Тайгинском районе Тувы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Поисковые работы продолжаются", - сказали в пресс-службе МЧС.

Тела девяти погибших доставлены в город Ак-Довурак, где следователи совместно с судмедэкспертами приступили к их осмотру.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело. Власти Тувы возьмут на себя расходы по организации похорон погибших.

В республике 12 и 13 июля объявлен траур по погибшим.

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РоссияПадение автомобиля в реку в Туве
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