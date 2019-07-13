{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: не менее шести человек погибли из-за наводнения на северо-востоке Индии

По данным телеканала NDTV, в зоне затопления оказались более 800 тыс. человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнения, вызванного муссонными ливнями, которые не прекращаются там уже почти неделю. Как сообщил в субботу телеканал NDTV, в зоне затопления оказались более 800 тыс. человек.

По информации телеканала, власти организовали 68 лагерей временного размещения беженцев. Под водой оказалось более 27 тыс. га сельскохозяйственных земель. Уровень воды в Брахмапутре и других реках региона поднялся до угрожающих отметок. Паводок затронул Казирангу, знаменитый заповедник, в котором живут индийские однорогие носороги и другие редкие виды.

Ливни и наводнение нанесли урон инфраструктуре штата, поврежден ряд мостов и дорог. По прогнозам синоптиков, дожди могут продолжиться.

Теги
Индия
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли из гранатомета
Пострадавших нет. Полиция квалифицирует происшествие как террористический акт
Читать полностью