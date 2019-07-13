СМИ: не менее шести человек погибли из-за наводнения на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 июля. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнения, вызванного муссонными ливнями, которые не прекращаются там уже почти неделю. Как сообщил в субботу телеканал NDTV, в зоне затопления оказались более 800 тыс. человек.

По информации телеканала, власти организовали 68 лагерей временного размещения беженцев. Под водой оказалось более 27 тыс. га сельскохозяйственных земель. Уровень воды в Брахмапутре и других реках региона поднялся до угрожающих отметок. Паводок затронул Казирангу, знаменитый заповедник, в котором живут индийские однорогие носороги и другие редкие виды.

Ливни и наводнение нанесли урон инфраструктуре штата, поврежден ряд мостов и дорог. По прогнозам синоптиков, дожди могут продолжиться.