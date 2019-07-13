Суд арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы в отеле Vnukovo Village в Новой Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Щербинский суд Москвы арестовал до 10 сентября Никиту Енина, обвиняемого в убийстве 23-летней стюардессы в отеле в Новой Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В отношении Никиты Енина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 10 сентября", - сказала представитель суда.

Как сообщали в МВД, он дал признательные показания и заявил, что убийство произошло во время ссоры.

Ранее сообщалось о том, что в номере отеля Vnukovo Village в Новой Москве найдено тело девушки с признаками насильственной смерти в виде асфиксии. Погибшая оказалась стюардессой одной из авиакомпаний.