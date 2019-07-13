Шторм "Барри" в штате Луизиана достиг силы урагана

ТАСС, 13 июля. Тропический шторм "Барри", который минувшей ночью достиг побережья американского штата Луизиана, переквалифицирован специалистами в ураган первой категории. Об этом в субботу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

По последней информации, скорость ветра в зоне движения "Барри" достигает 33 м/с. По прогнозам метеорологов, его эпицентр пересечет побережье в течение следующих нескольких часов.

Специалисты также заверили, что уже в ближайшие 24-36 часов сила "Барри" снизится до уровня ниже тропического шторма.

Тропический шторм "Барри" сформировался в четверг, 11 июля, недалеко от побережья штатов Луизиана и Миссисипи в Мексиканском заливе. На всей территории Луизианы введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде прибрежных округов была объявлена эвакуация. Энергетическая компания Entergy, обслуживающая южные штаты США, сообщила, что из-за шторма без света остались почти 50 тыс. потребителей в штате Луизиана.

Сезон ураганов в Атлантике обычно приходится на период с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.