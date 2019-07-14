Три человека погибли в ДТП в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Водитель автомобиля BMW в Сургуте не справился с управлением и врезался в фонарный столб. В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"Сегодня около 2 часов ночи в дежурную часть УМВД России по Сургуту поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого четверо пассажиров автомобиля BMW вылетели из салона. <...> Двух девушек и молодого человека 1994 года рождения спасти не удалось. Еще один 25-летний пассажир доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что личность водителя, который не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - фонарный столб, устанавливается.