СМИ: проливные дожди нарушили работу аэропорта города Бургас в Болгарии

СОФИЯ, 14 июля. /ТАСС/. Аэропорт города Бургас в Болгарии был частично блокирован из-за проливных дождей. Как сообщил в воскресенье телеканал NOVA, отменено или задержано множество рейсов, в том числе полеты в РФ, семь самолетов были отправлены на запасной аэродром в Варну.

Проблемы возникли у российских туристов, которые целую ночь провели в ожидании вылета в Санкт-Петербург в аэропорту. Их самолет должен был вылететь в 19:46 в субботу, но рейс был отложен, лишь в 6 часов утра их разместили в гостиницах. В пресс-службе аэропорта отметили, что причиной задержки рейса стали технические проблемы с самолетом.

Как сообщает Национальный институт метеорологии и гидрологии, на воскресенье в 18 областях Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за проливных дождей, еще в 8 регионах уровень опасности желтый.