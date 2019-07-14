Неизвестный обстрелял отдыхающих на озере в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Злоумышленник открыл стрельбу по семье, которая отдыхала на озере Круглое в Ленинградской области, в результате ранение получил один человек, стрелявшего задержали. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

По данным ведомства, сообщение о стрельбе в полицию поступило в субботу. "В полицию Всеволожского района обратился гражданин 1985 года рождения, который сообщил о том, что во время отдыха со своей семьей вблизи озера Круглое неизвестный открыл стрельбу из расположенной рядом лесополосы. Мужчина получил ранение", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что на место инцидента прибыли сотрудники МВД, они установили и задержали предполагаемого злоумышленника. "В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего", - заключили в полиции.