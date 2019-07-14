В Баку отправили четверых пострадавших при падении дерева в Шеки

БАКУ, 14 июля. /ТАСС/. Четверо пострадавших в результате падения дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана отправлены в воскресенье вертолетом в Баку. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"Четверо пострадавших в результате ЧП в Шеки, в том числе трое сирийских туристов, вертолетом отправлены для продолжения лечения в Баку", - отметили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что у одного из них - гражданина Азербайджана - тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правой ноги, у остальных - переломы конечностей.

"Обсуждается также вопрос отправки на машине скорой помощи в Институт травматологии в Баку еще одной пострадавшей, у которой оскольчатый перелом голени и травматический шок", - сказали в Минздраве. Другой раненый, получивший закрытую травму позвоночника, продолжит лечение в Шекинской центральной районной больнице.

"Остальные пострадавшие после оказания медицинской помощи отпущены на амбулаторное лечение", - уточнили в Минздраве.

В воскресенье днем во дворе Ханского дворца в Шеки сломалась и упала ветка чинары, посаженной в 1530 году. По предварительным данным, причиной стали проливной дождь и непогода. В результате пострадали 19 человек, в том числе двое российских и пять сирийских туристов. Госпитализация россиянам не потребовалась. Ситуация в связи с ЧП и лечение пострадавших находятся под особым контролем президента Азербайджана.

Построенный в XVIII веке Ханский дворец вместе с историческим центром Шеки на прошлой неделе был включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.