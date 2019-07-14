{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На севере Швеции в результате крушения одномоторного самолета погибли девять человек

По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. /ТАСС/. Небольшой спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского Умео в северной провинции Вестерботтен. Все люди погибли, сообщается в воскресенье на сайте областной администрации.

Сигнал тревоги поступил в Центр спасения на моря и в воздухе в 15:00 мск. Причины крушения выясняются. Известно, что авария произошла во время взлета.

По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Самолет упал на остров недалеко от аэропорта Умео.

Теги
Швеция
СК возбудил дело после гибели двух человек при крушении дельталета в Тверской области
Следственно-оперативная группа продолжает устанавливать причины и обстоятельства ЧП
Читать полностью