На севере Швеции в результате крушения одномоторного самолета погибли девять человек

СТОКГОЛЬМ, 14 июля. /ТАСС/. Небольшой спортивный самолет, на борту которого находились девять человек, разбился недалеко от шведского Умео в северной провинции Вестерботтен. Все люди погибли, сообщается в воскресенье на сайте областной администрации.

Сигнал тревоги поступил в Центр спасения на моря и в воздухе в 15:00 мск. Причины крушения выясняются. Известно, что авария произошла во время взлета.

По данным полиции, на борту самолета модели GA8 Airvan находились парашютисты. Самолет упал на остров недалеко от аэропорта Умео.