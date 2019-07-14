СМИ: более 2,6 млн человек находятся в зоне наводнения на северо-востоке Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 июля. /ТАСС/. Более 2,6 млн человек находятся в зоне мощного наводнения в северо-восточном индийском штате Ассам. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, в штате зафиксировано 11 погибших от стихии.

Ранее сообщалось о 1,5 млн человек в зоне затопления.

Причиной бедствия стали муссонные ливни, которые продолжаются в штате уже неделю. Паводок затронул около 3 тыс. деревень и населенных пунктов, 17 тыс. человек переместились в лагеря временного размещения беженцев, которые открыли местные власти. Наводнение охватило 28 из 33 округов штата, под водой оказались 87 тыс. гектаров сельскохозяйственных земель.

Ливни и наводнение нанесли урон инфраструктуре Ассама, повреждены мосты и дороги. Вода затопила большую часть знаменитого заповедника Казиранга, в котором обитают индийские однорогие носороги и другие редкие виды.